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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

فتح المدارس في فرنسا بعد إغلاق 3 أشهر (فيديو)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:41 م
فرنسا
فرنسا
ياسمين عباس
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استعرض برنامج "صباح العربية" المذاع على فضائية "العربية"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد إعادة افتتاح المدارس الابتدائية والإعدادية لمن هم دون الخامسة عشرة في فرنسا، بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق.

ويظهر الفيديو فرحة الأطفال بعد عودتهم للمدارس في فرنسا، كما يظهر سعادة الأمهات والآباء بالقرار بعد السيطرة بشكل كبير على فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في إغلاق الحياة في البلاد منذ عدة أشهر.

وارتفع عدد حالات الوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا في فرنسا 57 حالة لتصبح 29720، أمس الثلاثاء، وذلك بعدما ضمت وزارة الصحة البيانات الأسبوعية لحصيلة الوفيات في دور الرعاية.

وتأتي فرنسا في المرتبة الخامسة على مستوى دول العالم من حيث عدد الوفيات بمرض كوفيد- 19.

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