تجديد حبس اثنين لإنشاء معمل لتصنيع «الشبو» بمدينة نصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، حبس المتهمين بإنشاء معمل لتصنيع مخدر "الشبو"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة الجهات الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير مفصل بها.وخلال التحقيقات أنكر المتهمان صلتهما بالعمل والمضبوطات، وقال أحدهما: "أنا مش بشرب مخدرات من الأساس، ومش من المنطق إني أعمل مصنع مخدرات".وكان رجال مباحث مكافحة المخدرات بمحافظة القاهرة، قد ألقوا القبض على المتهمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامهما بإعداد معمل لتصنيع مخدر الآيس "الشبو" وبحوزتهما الخامات والأدوات التي تُستخدم في ممارسة النشاط الإجرامي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت الحبس احتياطيًا.