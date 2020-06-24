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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العمل الدولية تصنف كورونا مرضا مهنيا يستلزم صرف تعويضات

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:37 م
منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية
دعاء جابر
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قالت منظمة العمل الدولية، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-9) والاضطرابات النفسية اللاحقة به، في حال أصيب العامل بها أثناء عمله، يمكن اعتبارها من الأمراض المهنية.

وأضافت المنظمة، وفقا لمنشور لها، أن العمال الذين باتوا عاجزين عن العمل لمرض متصل بالعمل، يحق لهم التعويض النقدي والرعاية الطبية.

وأشارت المنظمة إلى أنه وفقا لاتفاقية العمل الدولية بشأن إعانات إصابات العمل لسنة 1964، رقم 121، أنه يحق لأعضاء عائلة أي شخص توفي من فيروس كورونا بعد أن أصيب به في إطار العمل، الحصول على إعانات نقدية، وكذلك إعانات لمراسم الدفن.

وأكدت المنظمة، أنه وفقا لاتفاقية العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية لسنة 1981، رقم 151، يجب أن يحظى الأشخاص المصابين بكورونا بالرعاية الصحية المناسبة، والخدمات ذات الطابع الوقائي والعلاجي.

كما يحق للعامل الانسحاب من موقع عمل يعتقد لسبب معقول، أنه يشكل تهديدا وشيكا وخطيرا لحياته أو صحته.
العمل الدولية تصنف كورونا مرضا مهنيا يستلزم صرف تعويضات
العمل الدولية تصنف كورونا مرضا مهنيا يستلزم صرف تعويضات
العمل الدولية تصنف كورونا مرضا مهنيا يستلزم صرف تعويضات
العمل الدولية تصنف كورونا مرضا مهنيا يستلزم صرف تعويضات

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