العمل الدولية تصنف كورونا مرضا مهنيا يستلزم صرف تعويضات

قالت منظمة العمل الدولية، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-9) والاضطرابات النفسية اللاحقة به، في حال أصيب العامل بها أثناء عمله، يمكن اعتبارها من الأمراض المهنية.وأضافت المنظمة، وفقا لمنشور لها، أن العمال الذين باتوا عاجزين عن العمل لمرض متصل بالعمل، يحق لهم التعويض النقدي والرعاية الطبية.وأشارت المنظمة إلى أنه وفقا لاتفاقية العمل الدولية بشأن إعانات إصابات العمل لسنة 1964، رقم 121، أنه يحق لأعضاء عائلة أي شخص توفي من فيروس كورونا بعد أن أصيب به في إطار العمل، الحصول على إعانات نقدية، وكذلك إعانات لمراسم الدفن.وأكدت المنظمة، أنه وفقا لاتفاقية العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية لسنة 1981، رقم 151، يجب أن يحظى الأشخاص المصابين بكورونا بالرعاية الصحية المناسبة، والخدمات ذات الطابع الوقائي والعلاجي.كما يحق للعامل الانسحاب من موقع عمل يعتقد لسبب معقول، أنه يشكل تهديدا وشيكا وخطيرا لحياته أو صحته.