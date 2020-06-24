حملة مكبرة لإزالة التعديات بالشيخ زايد

أصدر المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد تعليمات لإدارات كل من إدارة التنمية والنظافة بالتعاون مع أجهزة الأمن بالجهاز وشرطة التعمير بشن بحملة مكبرة لإزالة إشغالات بالحي (11) و(16) بالمدينة.وأوضح رئيس جهاز الشيخ زايد، أن الحملة أسفرت عن رفع وإزالة جميع التعديات المقامة من أمام 30 محلًا تجاريًا على الأرصفة والمناطق الخضراء المحيطة بهم.وأكد رئيس الجهاز ضرورة متابعة واستمرار تلك الحملات، للحفاظ على المظهر الجمالي العام للمدينة والحد من العشوائيات، مكلفا إدارة النظافة والبيئة باستكمال أعمال التطهير والنظافة لـ18 مجاورة سكنية تابعة للحيين.