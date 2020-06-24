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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصير لا يعلمه إلا الله

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:32 م
ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
محمد الشريف
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توجه النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا على أنها من أعظم أيام تاريخنا الحديث، أنقذت البلاد من مصير لا يعلمه إلا الله.

وقال النائب، في بيان اليوم، إن ثورة 30 يونيو ستظل حية في ذاكرة المصريين، عندما انتفض الشعب مدافعًا عن أعز وأغلى مبادئه وقيمه، وبفضل من الله وبإصراره وبكفاءة وبطولة من قواته المسلحة وشرطته، حمينا وطننا الغالي من الوقوع في هُوة الفوضى والتمزق والصراعات، ودافع نحو البناء والتنمية.

وأضاف، أن ثورة الثلاثين من يونيو لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية، وأشدها رسوخًا، وهو انتماء ملايين المصريين لبلادهم، وارتباط المصريين بوطنهم، يعلو عنده فوق أي انتماء، وفوق أي مصالح ضيقة لجماعات ممن اعتقدوا أن إرهابهم الأسود، سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ، وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن.

وتابع: "نحن في هذه الذكرى، علينا أن نوجه تحية إلى دماء شهدائنا الأبرار التي سالت في سبيل حماية الوطن وكرامته، حتى أصبحت مصر مركزا للاستقرار والأمن والسلام، وهو ما لم يكن سيحدث لولا وجود زعيم وطني مثل الرئيس السيسي".

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