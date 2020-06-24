الإمارات: الصوت العربي سيكون قويا في هذه المرحلة الصعبة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن جامعة الدول العربية أكدت أثناء الاجتماع الخاص بشأن ليبيا أن أعضاءها لن يقبلوا تهميش الدور العربي في قضايا العرب.جاء ذلك في تغريدة نشرها قرقاش على حسابه الرسمي في "تويتر"، تعليقا على الدورة غير الاعتيادية التي عقدتها الجامعة العربية على المستوى الوزاري بناء على طلب مصر لبحث تطورات الوضع في ليبيا.وقال قرقاش في معرض تعليقه على الاجتماع: "الصوت العربي سيكون حاضرا وقويا في هذه المرحلة الصعبة ولن يسمح بأن يملأ الفراغ الجموح الإقليمي أو الطموح الدولي".