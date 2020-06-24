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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأديب 3 مسئولين بقطاع الثقافة لإهدارهم المال العام

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:30 م
تأديب 3 مسئولين
تأديب 3 مسئولين
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قررت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إحالة رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة السابق، ومسئولين آخرين من قيادات الوزارة للمحاكمة التأديبية؛ لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وتبين من التحقيقات أنه في غضون عام 2015 بدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يلتزموا بالقانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت التحقيقات أن رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة قام، قبل إنهاء خدمته بالاستقالة في نوفمبر 2017، بالعرض علي وزير الثقافة بمذكرة يطلب فيها الموافقة على قيام قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بتكليف إحدى الشركات الخاصة بالشحن والتخليص الجمركي بإنهاء إجراءات خروج الشحنة المهداة إلى وزارة الثقافة من شركة IBM وعددها ٣٣ جهازا بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، لكون الشركة تتعامل مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية على الرغم من وجود مختصين بالوزارة لإنهاء تلك الإجراءات، مما حمل الوزارة مبالغ مالية قدرت بمبلغ 133 ألف جنيه.

وتراخى مدير إدارة الخدمات الثقافية والفنون التشكيلية بوزارة الثقافة في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التخليص الجمركي للشحن محل الواقعة، والتي تحوي ٣٣ جهاز حاسب آلي مهداة من شركة IBM إلى وزارة الثقافة، مما أدى إلى سداد مبالغ أرضيات وحراسة وغرامات.

وتبين من أوراق القضية أن مدير عام الشئون المالية تراخت في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحن.

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