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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شعبة المستوردين: قرارات إعادة النشاط التجاري «طوق نجاة» للتجار

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:30 م
المهندس متى بشاي
المهندس متى بشاي
دعاء أبو العزم
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قال المهندس متى بشاي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإعادة فتح المحلات التجارية ومد عملها حتي العاشرة مساءا جيد للغاية.

وأضاف عضو شعبة المستوردين، أن هذه القرارات تعتبر بمثابة طوق نجاة للبعض، خاصة أن الفترة الماضية شهدت العديد من الالتزامات على التجار دون عمليات بيع خاصة في المقاهي، والكافيهات، والمطاعم، وصالات الجيم، ورغم ذلك كانت مستمرة في دفع الإيجارات والأجور للعمالة.

وأشار "بشاي" إلى أن فتح المحلات سيكون مصاحبا له الالتزام بالإجراءات الاحترازيةـ مثل ارتداء الكمامات، وعدم دخول المحلات بدونها، وكذلك التباعد الاجتماعي، موضحا أن العودة تدريجيًا إلى الحياة لها تأثير إيجابي على تجار التجزئة وأصحاب المحلات، كما أن قرار رفع الحظر له تأثير على سلوكيات الطلب.

و أوضح أن الطاقة الإنتاجية تأثرت بانحسار الطلب خلال الفترة الماضية،لافتا إلى أن إغلاق حركة الحياة يؤدي إلى تأثر حركة الشراء، بالرغم من استمرار الإنتاج بنفس مستوياته.

وكان المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد اعتبارا من السبت المقبل، والتي شملت إعادة فتح المطاعم والمقاهي بطاقة 25% مع استمرار منع «الشيشة»، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلًا من السادسة، والمطاعم والمقاهي في العاشرة مساءً، مع استمرار غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ.

وأضاف «مدبولي»، أن الحكومة قررت استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، وعودة الصلوات الخمس بالمساجد، مع تعليق الصلوات الرئيسية - مثل صلاة الجمعة وقداسي الجمعة والأحد، وإعادة فتح المسارح ودور السينما بطاقة 25%.

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