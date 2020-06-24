رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

429 متعافيًا من كورونا بـ«عزل سموحة»

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:25 م
عزل سموحة
عزل سموحة
هبه عويضه
طباعة
أعلن الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بسموحة شرق الإسكندرية، عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 429 حالة، بعد خروج 9 حالات تعافِ جديدة.

وقالت الدكتورة هبة عبدالكريم، مدير عزل المدينة الجامعية بسموحة في تصريحات لـ«الدستور» إنه تم خروج 9 حالات تعافِ جديدة اليوم الأربعاء، ليرتفع عدد حالات الخروج من المدينة إلى 429 حالة.

وأضافت أن المدينة استقبلت اليوم 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتكون قد استقبلت منذ تحويلها إلى حجر صحي 661 حالة،
كما تم خروج حالة للعزل المنزلي، ليرتفع العدد إلى 105 حالات حتى الآن طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تم تحويلها لتلقي الرعاية الصحية بمستشفيات العزل 78 حالة، ليصل عدد نزلاء المدينة حتى الآن إلى 48 حالة يتلقون العلاج بداخل عزل سموحة.

وتعد المدينة الجامعية بسموحة هي ثالث مستشفى عزل تم تخصيصه لعلاج الحالات المستقرة من مرضى كورونا في الإسكندرية، بعد مستشفى العجمي النموذجي، والمدينة الشبابية في أبي قير، كحجر صحي بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

سيدة تضع 5 توائم بالغردقة

بشرى سارة.. تفاصيل تعديل نموذج إجابة اللغة العربية للثانوية العامة

«الوزراء» يكشف الجهة المسئولة عن مراقبة قرار فتح المطاعم (فيديو)

بينها مد الدراسة لـ15 سبتمبر.. تفاصيل قرارات «الأعلى للجامعات»

الصور

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

الأكثر قراءة

الجبلاية: 6 حالات إيجابية فى ثاني أيام «فحص كورونا» لأندية الدورى

ضبط أدمن «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«التعليم» تكشف حقيقة صوان لجان الثانوية العامة بالمرج

إنفوجراف

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

المشاهد المنسية (5).. البحث عن فضيحة شخصية لـ أحمد زكي

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

نجم الساعة

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أهم المعلومات عن فيروس كورونا الآن

السعودية تطلق مسابقة في الوطن العربي لمواجهة كورونا

أطباء يفسرون ما إذا كان السعال دليلا على الإصابة بكورونا

علامات في الجلد تؤكد إصابتك بالسرطان

مقالات الرأي
منى رجب
معادن الناس يكشفها زمن «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
ثروت الخرباوي
أحمد مكى عاريًا
ماجد حبته
أردوغان يلاعب فرنسا.. بقذارة
المزيد

الثقافة

قصة مقولة أحمد زكي «عاطف الطيب مفكر إني هاسيبه»

دار «رؤية» تصدر كتاب «التحليل الدلالى للقرآن الكريم»

محاضرة عن «إنترنت الأشياء وتطبيقاتها» بمكتبة الإسكندرية الليلة

«الربع الثقافى» يستأنف أنشطته بحفل لفرقة الحضرة