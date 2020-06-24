429 متعافيًا من كورونا بـ«عزل سموحة»

أعلن الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بسموحة شرق الإسكندرية، عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 429 حالة، بعد خروج 9 حالات تعافِ جديدة.وقالت الدكتورة هبة عبدالكريم، مدير عزل المدينة الجامعية بسموحة في تصريحات لـ«الدستور» إنه تم خروج 9 حالات تعافِ جديدة اليوم الأربعاء، ليرتفع عدد حالات الخروج من المدينة إلى 429 حالة.وأضافت أن المدينة استقبلت اليوم 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتكون قد استقبلت منذ تحويلها إلى حجر صحي 661 حالة،كما تم خروج حالة للعزل المنزلي، ليرتفع العدد إلى 105 حالات حتى الآن طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة.وأوضحت أن عدد الحالات التي تم تحويلها لتلقي الرعاية الصحية بمستشفيات العزل 78 حالة، ليصل عدد نزلاء المدينة حتى الآن إلى 48 حالة يتلقون العلاج بداخل عزل سموحة.وتعد المدينة الجامعية بسموحة هي ثالث مستشفى عزل تم تخصيصه لعلاج الحالات المستقرة من مرضى كورونا في الإسكندرية، بعد مستشفى العجمي النموذجي، والمدينة الشبابية في أبي قير، كحجر صحي بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.