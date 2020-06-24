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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مركز متنقل للتعاقد على وصلات الصرف الصحي في سوهاج

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:25 م
مركز متنقل
مركز متنقل
محمد إبراهيم
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قال اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، إن الشركة قامت بإرسال مركز خدمة عملاء متنقل للتعاقد مع المواطنين على وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرى الكوامل والهجارسة وأولاد غريب عقب الانتهاء من استكمال وتأهيل مشروع الصرف الصحي.

وفي بيان لوزارة الإسكان، أوضح رئيس مياه سوهاج، أن الشركة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى التيسير على المواطنين ولمنع انتقالهم وتجمعهم بمركز خدمة العملاء بمدينة سوهاج، حيث تقوم الشركة بإرسال مركز خدمة العملاء المتنقل لمدة 15 يوما بواقع 5 أيام بكل قرية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بجانب توفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية للعاملين المخالطين للجمهور، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على المواطنين.

وأشار اللواء مهندس محمد بدري محمد، إلى أنه تم استكمال تنفيذ وتأهيل محطات الرفع وخطوط طرد الصرف الصحي لقرى الهجارسة وأولاد غريب والكوامل بقيمة 12 مليون جنيه، وكذا استكمال وتأهيل شبكات الانحدار بقيمة 9.7 مليون جنيه، واستكمال وتأهيل محطة معالجة الهجارسة وتنفيذ خط السيب النهائي لمصرف غرب سوهاج بقيمة 35.1 مليون جنيه وتأهيل مزرعة معالجة الهجارسة بقيمة 15.6 مليون جنيه.
مركز متنقل
مركز متنقل
مركز متنقل
مركز متنقل

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