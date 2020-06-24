محافظ دمياط تلاحق الإشغالات في الكحيل

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سلسلة متابعتها الميدانية لعدد من المشروعات بنطاق المحافظة للوقوف على معدلات التنفيذ لإتمام جميع الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، حيث أجرت جولة تفقدية، اليوم الأربعاء، رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد.وفى هذا السياق، تابعت المحافظ عمليات الرصف بالأسفلت بشارع مدرسة تامياتس الخاصة للغات وبعض الشوارع المتفرعة من ميدان سرور بمدينة دمياط، إذ وجهت إلى حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالتأكيد على منفذى تلك الأعمال بترميم جانبى الطريق والأرصفة وتغطية بالوعات صرف مياه الأمطار ومحابس المياه، مؤكدة على تلافى جميع الملاحظات ومراعاتها خلال تنفيذ تلك العملية بالشوارع الأخرى وفقًا للمعايير الفنية والهندسية وإزالة أية مخالفات أو إشغالات، فيما وقد التقت محافظ دمياط بعدد من الأهالى الذين أعربوا عن خالص شكرهم على تطوير تلك المنطقة.وتابعت الدكتورة منال عوض جولتها بمتابعة عمليات الرصف بشارع ١٨ كحيل بكفر البطيخ، إذ أعربت المحافظ عن استيائها لما تم ملاحظته من وجود أشكال متعددة من المخالفات وتنفيذ أرصفة جانبية بعد ترك تعديات المحال، حيث قادت المحافظ حملة مكبرة لإزالة تلك المخالفات مشددة على التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات وتحويلها إلى النيابة العسكرية.كما أكدت على المهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل بإزالة كافة البلدورات وإعادة تخطيط الطريق وتوسعته ودراسة إمكانية ازدواجه، وأكدت محافظ دمياط أيضًا على الالتزام بتلك التعليمات وإلا سيتم محاسبة المقصرين.