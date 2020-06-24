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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف غموض مقتل ربة منزل في المحلة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:19 م
جثة شخص
جثة شخص
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجح ضباط مديرية أمن الغربية، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات وضبط مرتكبي واقعة مقتل ربة منزل بقصد السرقة في مسكنها بمدينة المحلة.

وتبلغ لقسم ثان المحلة كشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة ربة منزل، داخل شقتها.

وأسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص سبق اتهامه فى قضية سرقة، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، بمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

وأضاف المتهم بالاستيلاء على «شاشة تليفزيون، جهاز تابلت، هاتفان محمول».

وتم بإرشاده ضبط المسروقات والمفتاح الخاص بشقة المجنى عليها ودراجة نارية - تروسيكل-المُستخدمة فى نقل المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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