لجان للتفتيش على المطاعم السياحية بالجيزة استعدادا لإعادة التشغيل

كشف عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، عن متابعة لجان التفتيش من قطاع الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار وأعضاء من مجلس الغرفة، تنفيذ الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية بمطاعم المهندسين والجيزة، وتستأنف أعمالها بكافة المحافظات المختلفة استعدادا لفتح المطاعم السياحية، طبقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشغيلها بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية.وأضاف المصري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حجم الطلبات التي وصلت إلى الغرفة من أعضائها لإعادة التشغيل واستيفائهم للاشتراطات المطلوبة نحو 650 منشأة سياحية، ما بين مطعم وكافية سياحي، وقد تم إخطار الوزارة بهذة الطلبات لكي تتوجه إليها لجان التفتيش بالتنسيق مع أعضاء مجلس الغرفة بالمحافظات المختلفة.وأوضح، أنه ستكون هناك إجراءات صارمة ضد المخالفين لتطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية ستصل إلى سحب الترخيص، على أن تواصل لجان التفتيش عملها حتى بعد التشغيل لضمان التطبيق.