رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لجان للتفتيش على المطاعم السياحية بالجيزة استعدادا لإعادة التشغيل

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:18 م
عادل المصري
عادل المصري
رامى حسين
طباعة
كشف عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، عن متابعة لجان التفتيش من قطاع الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار وأعضاء من مجلس الغرفة، تنفيذ الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية بمطاعم المهندسين والجيزة، وتستأنف أعمالها بكافة المحافظات المختلفة استعدادا لفتح المطاعم السياحية، طبقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشغيلها بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية.

وأضاف المصري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حجم الطلبات التي وصلت إلى الغرفة من أعضائها لإعادة التشغيل واستيفائهم للاشتراطات المطلوبة نحو 650 منشأة سياحية، ما بين مطعم وكافية سياحي، وقد تم إخطار الوزارة بهذة الطلبات لكي تتوجه إليها لجان التفتيش بالتنسيق مع أعضاء مجلس الغرفة بالمحافظات المختلفة.

وأوضح، أنه ستكون هناك إجراءات صارمة ضد المخالفين لتطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية ستصل إلى سحب الترخيص، على أن تواصل لجان التفتيش عملها حتى بعد التشغيل لضمان التطبيق.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى السبت

ضبط أدمن «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»

الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ 2012

بينها مد الدراسة لـ15 سبتمبر.. تفاصيل قرارات «الأعلى للجامعات»

الصور

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

الأكثر قراءة

الجبلاية: 6 حالات إيجابية فى ثاني أيام «فحص كورونا» لأندية الدورى

ضبط أدمن «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«التعليم» تكشف حقيقة صوان لجان الثانوية العامة بالمرج

إنفوجراف

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

المشاهد المنسية (5).. البحث عن فضيحة شخصية لـ أحمد زكي

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

نجم الساعة

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أهم المعلومات عن فيروس كورونا الآن

السعودية تطلق مسابقة في الوطن العربي لمواجهة كورونا

أطباء يفسرون ما إذا كان السعال دليلا على الإصابة بكورونا

علامات في الجلد تؤكد إصابتك بالسرطان

مقالات الرأي
منى رجب
معادن الناس يكشفها زمن «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
ثروت الخرباوي
أحمد مكى عاريًا
ماجد حبته
أردوغان يلاعب فرنسا.. بقذارة
المزيد

الثقافة

قصة مقولة أحمد زكي «عاطف الطيب مفكر إني هاسيبه»

دار «رؤية» تصدر كتاب «التحليل الدلالى للقرآن الكريم»

محاضرة عن «إنترنت الأشياء وتطبيقاتها» بمكتبة الإسكندرية الليلة

«الربع الثقافى» يستأنف أنشطته بحفل لفرقة الحضرة