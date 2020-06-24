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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأرثوذكسية» تحتفل بتذكار عودة رفات القديس مار مرقس

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:18 م
عودة رفات القديس
عودة رفات القديس مارمرقس
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مثل هذا اليوم من سنة 1684 ش سنة 1968، وفي حبرية البابا كيرلس السادس البابا الـ116، عاد إلى القاهرة رفات القديس العظيم ناظر الإله الإنجيلي مار مرقس الرسول كاروز الديار المصرية.

وكان البابا كيرلس السادس قد انتدب وفدًا رسميًّا للسفر إلى روما لتسلُّم رفات القديس مرقس الرسول من البابا بولس السادس، وعاد الوفد البابوي السكندري ومعه أعضاء البعثة البابوية الرومانية يحملون الرفات المقدس في موكب رسمي، وكان البابا كيرلس في انتظار وصول الرفات ويصحبه مار أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس وعدد كبير من المطارنة والأساقفة الأقباط والأجانب ورؤساء الطوائف والأديان مصريين وأجانب وألوف من أفراد الشعب.

وعاد البابا ومعه صندوق الرفات إلى الكاتدرائية المرقسية الكبرى القديمة بالأزبكية، ووضع الصندوق على المذبح الكبير المدشن باسم مار مرقس وظل الصندوق هناك إلى اليوم الثالث لوصوله.

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