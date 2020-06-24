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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تأسيس أول فريق غنائي بالقصر العيني لدعم الأطقم الطبية (فيديو)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:17 م
القصر العيني
القصر العيني
ياسمين عباس
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قالت الدكتور أمنية علي، مؤسسة أول فريق غنائي بطب القصر العيني، إنها أسست الفرقة للتخفيف من الضغوطات على الأطقم الطبية خاصة في تلك الفترة الحرجة، لافتة إلى أنها قدمت أغنية لدعم الأطقم الطبية.

وأضافت الدكتورة أمنية علي، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن الأغنية التي تقدمها جاءت نتيجة لما يعاني منه الأطقم الطبية في تلك الفترة العصيبة، وتشجيعهم خاصة أن المواطنين أصبحوا يتعاملون مع الأطقم الطبية بأسلوب غير لائق.

وأشارت مؤسسة أول فريق غنائي بطب القصر العيني، أن الأطقم الطبية تتعب جدًا في تلك الفترة وفي تلك الأوضاع، منوهًة بأن الأطباء والعاملين بالمسشتفيات يبذلون قصارى جهدهم لخدمة المرضى ويضحون بحياتهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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