ضبط شركة مستلزمات طبية بدون ترخيص بطنطا

واصلت الإدارة العامة للصيادلة بالغربية، بقيادة الدكتور خالد أصيل، بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد محمد عثمان، ومديرية التموين برئاسة المهندس محمد ابو هاشم، حملاتها المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وذلك تنفيذًا لتعليمات هيئة الرقابة الإدارية وبمتابعة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية.وأسفرت الحملات عن ضبط شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم أول طنطا، بالغربية لعدم وجود ترخيص وحيازتها مستلزمات طبية كمامات بدون فواتير وعلب كمامات فارغة وبعض المستلزمات الاخرى من جوانتيات وأنابيب تنفسية وهاند جيل غير مسجل وبدون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر رقم ١٤٦٣٠ لسنة ٢٠٢٠ جنح أول طنطا.قاد الحملة فريق من إدارة التفتيش الصيدلي ضم كل من الدكتور منى شبل، مدير التفتيش الصيدلى، والدكتور محمد السباعى والدكتور هيثم غرابة مفتشا الصيدليات بالتنسيق مع مديرية التموين.