ضبط سيدة سرقت مشغولات ذهبية من شقة بمصر القديمة
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:12 م
هدير مصطفىطباعة
تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط سيدة سرقت مشغولات ذهبية من داخل شقة بمصر القديمة.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من الرائد عبدالرحمن يوسف، معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بضبط إحدى السيدات لها معلومات جنائية مسجلة تسرق خاتما ومشغولات ذهبية ومبلغا ماليا من داخل إحدى الشقق السكنية التى تعمل بها بأسلوب المغافلة.
وقررت الاستيلاء على المسروقات على فترات متباعدة، وبإرشادها تم ضبط الخاتم المستولى عليه، وجزء من المبلغ المالى من متحصلات الواقعة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، بإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، للعرض على النيابة للتحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من الرائد عبدالرحمن يوسف، معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بضبط إحدى السيدات لها معلومات جنائية مسجلة تسرق خاتما ومشغولات ذهبية ومبلغا ماليا من داخل إحدى الشقق السكنية التى تعمل بها بأسلوب المغافلة.
وقررت الاستيلاء على المسروقات على فترات متباعدة، وبإرشادها تم ضبط الخاتم المستولى عليه، وجزء من المبلغ المالى من متحصلات الواقعة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، بإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، للعرض على النيابة للتحقيق.