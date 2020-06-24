ضبط سيدة سرقت مشغولات ذهبية من شقة بمصر القديمة

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط سيدة سرقت مشغولات ذهبية من داخل شقة بمصر القديمة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من الرائد عبدالرحمن يوسف، معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بضبط إحدى السيدات لها معلومات جنائية مسجلة تسرق خاتما ومشغولات ذهبية ومبلغا ماليا من داخل إحدى الشقق السكنية التى تعمل بها بأسلوب المغافلة.وقررت الاستيلاء على المسروقات على فترات متباعدة، وبإرشادها تم ضبط الخاتم المستولى عليه، وجزء من المبلغ المالى من متحصلات الواقعة.وتم تحرير محضر بالواقعة، بإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، للعرض على النيابة للتحقيق.