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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى السبت

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:11 م
الطقس
الطقس
إيمان ماهر
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قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة المقبلة تشهد تحسنا واستقرارا في الطقس على محافظات الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة نظرًا لتعرض مصر لكتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية، ومنخفض الهند الموسمي الذي يشمل محافظات مصر.

وأضاف شاهين لـ"الدستور"، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، لطيف على شمال البلاد ومعتدل على جنوب البلاد ليلًا، مع اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس.

وكان قد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في بيان لها اليوم، أن طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة: سجلت درجات الحرارة على القاهرة الوجه البحري، 35- 22، السواحل الشمالية 27 - 21، جنوب سيناء 38- 26، شمال الصعيد 39- 24، جنوب الصعيد 43 - 27.

وتابعت الهيئة، أن الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الأربعاء، عبارة عن نشاط للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتنشط أيضًا على شمال وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن طقس غدا الخميس، مائل للحرارة على القاهرة والوجة البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، 33- 22، السواحل الشمالية 28 - 21، جنوب سيناء 35- 26، شمال الصعيد 35- 26، جنوب الصعيد 40 - 25.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الخميس، عبارة عن نشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأشارت الهيئة، إلى أن طقس يوم الجمعة المقبل، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن طقس يوم السبت، قالت الهيئة سيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بينما يكون لطيف ليلا على أغلب المناطق.

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