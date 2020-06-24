الموافقة على إنشاء كليتين و4 مراكز خدمة بجامعات خاصة

وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إنشاء كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة فاروس، وكلية مستقلة للتمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، واتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار القرار الجمهوري لإنشاء تلك الكليات.كما وافق المجلس خلال اجتماعه على إنشاء 4 مراكز بجامعة هليوبوليس لخدمة المجتمع والبيئة، أيضا على تعديل مسمى كليتي الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعتي فاروس ومصر للعلوم والتكنولوجيا ليصبح كلية الصيدلة.