«التموين» تكشف تفاصيل موسم «غير مسبوق» لتوريد القمح

قالت غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موسم توريد الأقماح، إنه مع قرب انتهاء موسم التوريد رصدت زيادة تدريجية بمعدلات التوريد لترتفع لأكثر من 3.5 مليون طن، في معدلات غير مسبوقة مقارنة بالثلاث سنوات الماضية، من خلال الجهات المسوقة المتمثلة في البنك الزراعي المصري وشركات الصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالوزارة.وأكد تقرير حكومي لوزارة التموين، حصلت "الدستور" على نسحة منه، أنها مستمرة في استقبال الأقماح المحلية من المزارعين حتى منتصف شهر يوليو المقبل، لآخر حبة قمح، مشيرة إلى أن الأقماح المحلية من الأجود عالميا، لذلك يتم خلطها مع المستوردة بنسب عالية، حسب لجنة برامج القمح لتحسين جودة الدقيق استخراج 82% من خلال المطاحن.وأضاف التقرير، أن المستهدف لتوريد الأقماح المحلية هو الوصول إلى استلام نحو 4 ملايين طن، طبقا لبيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة ستلجأ الوزارة إلى صوامع الحبوب التابعة للقطاع الخاص، لتأجيرها بدلا من الاعتماد على الخاصة بالوزارة.