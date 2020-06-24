حبس عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بالسلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس عصابة سرقة السيارات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين تمكنوا من سرقة 4 سيارات خلال الأيام الماضية، بهدف تفكيكها وبيعها والكسب غير المشروع منها.وكانت قد وردت عدة بلاغات من عدد من الأشخاص لقسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، يفيد بسرقة سياراتهم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق، التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.