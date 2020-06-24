عطل مفاجئ بموقع وزارة التضامن

تسبب الضغط الشديد على موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في عطل فنى منذ صباح اليوم.وأكد مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي أن مسئولو الهيئة يحاولون من خلال القسم الفنى والتكنولوجيا بالعمل على تفعيل الموقع، حيث رجح المصدر أن اتجاه المواطنين للدخول على الموقع سبب العطل الفني.وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، عن أنه بمجرد دخول صاحب المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وكتابة الرقم التأميني، كتابة الرقم القومي، مع كتابة اسم الأم سيعرف قيمة الزيادة المقررة له من العلاوات الخمس ومواعيد الصرف.ويستفيد من العلاوات الخمس أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات للخمس اعتبارًا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة هذه العلاوات 2.4 مليون مواطن، منهم 1.9 مليون من القطاع الحكومى وحوالى 524 ألفًا من العام والخاص، وستصرف بأثر رجعى.