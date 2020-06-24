ضبط سيارة مسروقة من 6 سنين فى دمياط

تمكن ضباط إدارة مرور فارسكور بقيادة الرائد أحمد الرفاعي والمقدم خالد حسونة من كشف لغز ارتباك قائد سيارة هيونداي موديل ٢٠١٢، حيث تبين أنها مسروقة، وتم تتبع اللصوص منذ سرقتها حتى لحظة ضبط السيارة وقائدها، حيث ارتبك سائق السياره عند طلب الضابط الرخصة وبفحص الرخصة تبين أن السيارة مبلغ عن سرقتها منذ عام ٢٠١٤ من منطقة النزهة بالقاهرة.وبالقبض عليه اعترف بأنه اشتراها من شخصين من مركز فارسكور بمبلغ ٤٥ ألف جنيه دون أوراق وبالقبض على الشخصين أكدا أنهما كانا قد اشتراها من شخصين من دقهله فتم القبض عليهما أيضا ثم اعترفا بأنهما اشتراها من مسجل سرقات من مركز فارسكور فتم القبض عليه.تم احتجاز المتهمين المذكورين وتحرير محضر شرطي بالواقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق معهم.