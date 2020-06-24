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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط أدمن «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:50 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكّن ضباط تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم من خلالها بنشر صور أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، في محافظة البحيرة.

رصدت الأجهزة الأمنية مجموعة مسماة «الامتحان على الواتس آب» عبر تطبيق المحادثات «واتس آب»، بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية أثناء انعقاد اللجان.

أسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات عن أن المجموعة المشار إليها تدار من خلال حساب خاص بطالب في البحيرة، تم ضبطه بمحل إقامته.

وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها وصور لأسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية.

باستكمال الفحص تبين إدارته للمجموعة المسماة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قام من خلالها بنشر صور أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية.

وتبين وجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن صورًا خاصة بالامتحانات وأجوبتها وطلبه كروت شحن مقابل إرسال الإجابات لهم.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستفادة ماديًّا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

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