كشف لغز استغاثة فتاة من عائلتها على «فيسبوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى -فيس بوك- بشأن استغاثة إحدى الفتيات؛ لتعدى أهلها عليها بالضرب واحتجازها داخل مسكنهم في محافظة الإسكندرية.تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن استغاثة لإحدى الفتيات لقيام أهلها بالتعدى عليها بالضرب واحتجازها بمسكنهم، في محرم بك بالإسكندرية.انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تم التقابل معها وبسؤالها اتهمت والدتها وشقيقها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها.وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لقيامها بنشر مقاطع فيديو خاصة بها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، للعرض على النيابة للتحقيق.