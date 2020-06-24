السعودية تطلق مسابقة في الوطن العربي لمواجهة كورونا

انطلقت في السعودية اليوم الأربعاء، مسابقة "شفرات السعادة" لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد من خلال صناعة الأمل بين ربوع الوطن العربي.وتعد المسابقة هي الأكبر في تاريخ مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مستوحاة من قصة حقيقية،وتأتي في ظل الأجواء المشحونة بالتوتر والقلق جراء انتشار جائحة كورونا عربيًا وعالميًا.وأطلقت مسابقة "شفرات السعادة" مؤسسة "H DROPS" السعودية، وهي موجهة لكل مستخدمي الإنترنت في العالم العربي.ويقول هتان غازي شطا، مبتكر ومدير مسابقة شفرات السعادة، إن المسابقة تنافسية تبدأ بالاطلاع على سبع شفرات للسعادة.وأضاف أن المتسابق يختار واحدًة من السبع شفرات ويقوم بتسجيلها والاشتراك عبر قناة اليوتيوب الخاصة بمؤسسة " H DROPS "التى تقوم بنقل مباشر للمسابقة والحفلات الموسيقية المقرر الاعلان عنها قريبًا خلال الأيام القليلة القادمة.وأوضح أن هدف المسابقة هو جعل السعادة عادة الشعوب والضحكة أسلوب الحياة.