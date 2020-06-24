التحرى عن عاطل سرق حديدًا من موقع إنشاء بالمطرية

استعجلت نيابة المطرية الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عزالدين- المحامي العام الأول للنيابات- تحريات المباحث الجنائية في اتهام عاطل بسرقة حديد وأقفال من موقع كوبرى تحت الإنشاء.وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه عقب تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة المطرية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط عاطل وبحوزته « 5 سيخ حديد، و4 أقفال سقالة حديد، وقفلان فورمة حديد».وبمواجهته اعترف بسرقتها من موقع أحد الكبارى تحت الإنشاء، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي قررت حبس المتهم 4 أيام.