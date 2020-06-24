حبس عاطل لترويج الحشيش فى المنيب

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويج كمية من الحشيش بمنطقة المنيب.البداية كانت بتمكن الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على عنصر إجرامى، بحوزته كمية من الحشيش بمنطقة المنيب.وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة إلى تردد عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، على منطقة المنيب للاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.وتم ضبط المتهم وعثر بحوزته عدد من قطع الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، من حصيلة بيع المضبوطات للمتعاطين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيقات.