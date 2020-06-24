مقتل 6 مدنيين جراء انفجار قنبلة بأفغانستان

صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق عريان، اليوم الأربعاء، بأن ستة مدنيين على الأقل قتلوا، وأصيب شخص آخر بجراح، جراء انفجار قنبلة في سيارة كانت تقلهم بإقليم "جاوزجان" شمال البلاد.ونقلت شبكة "إيه بي سي "، الإخبارية الأمريكية عن المتحدث قوله، إن الانفجار وقع "ليلا" عندما اصطدمت السيارة بقنبلة على حانب الطريق، متهما حركة "طالبان" بالضلوع في الحادث.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.