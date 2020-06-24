ضبط مسربي أسئلة وإجابات الثانوية العامة عبر «واتساب»

تمكن ضباط مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين يديرا مجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لنشر صور أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.رصدت الأجهزة الامنية قيام مجموعة مسماه ثانوية عامة 2020 عبر تطبيق المحادثات «واتساب»، بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية أثناء انعقاد اللجان.أسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات أن المجموعة تدار من خلال حساب منشأ على تطبيق «واتساب» ويديره طالبان، تم ضبطهما.عثر بحوزتهما على هاتفان محمول، المستخدمان في ارتكاب الواقعة، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها وصور لأسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة وإجاباتها.بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه بقصد الإستفادة ماديًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.