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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

كمامات وأدوات تطهير.. جامعة مصر تستعد لامتحانات نهاية العام

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:35 ص
خالد الطوخى
خالد الطوخى
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قامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء بتوفير كميات كبيرة من الكمامات وأدوات التطهير الشخصة لتوزيعها على الطلاب منذ لحظة الوصول الى أبواب الجامعة، وقبل دخول الامتحانات، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات التى أقرها أمس الدكتور خالد عد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري.

وصرح بذلك الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضاف أنه سيتم تطبيق الإجراءات على الامتحانات التحريريرة العملية والإكلينيكية وتشمل اتباع جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأوضح الدكتور العزازى أنه سيتم إعداد الجداول بكل كلية لتكون على فترة واحدة، كما يتم العمل خلال فترة الامتحان بشكل مركزي؛ لتسيهل دخول الطلاب للجامعة بسهولة ويسر حيث يرعى ترك مسافات بين الطلاب في جميع اللجان.

وذكر الدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تحديد تفاصيل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الدراسي 2019-2020، حيث تبدأ إجراءات وآليات عقد الامتحانات الخاصة بطلاب السنوات النهائية، للحفاظ على مستقبل الطلاب، ومن أجل حماية مستقبل مصر.

وأكد الدكتور الظواهرى، على ضرورة التزام الكليات بوجود مسافة بين كل طالب لا تقل عن 2 متر من جميع الجهات مع التنبيه علي الطلاب بالحضور قبل بدء الامتحان مرتدين الكمامات والقفازات بساعة على الأقل.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة إنه تم تخصص أكثر من معمل لإجراء الامتحانات العملية باعتبار كل معمل لجنة امتحانية واحدة، حيث يتم تعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها يوميا كما سيتم مراعاة توفير كافة وسائل وأدوات التطهير اللازمة داخل كل معمل مع توفير ملصقات للتوعية بآليات النظافة العامة وطرق الوقاية والسلامة من أجل حماية الطلاب.

يذكر أن وزارة التعليم العالي، كانت قد حددت أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد اعتبار من 1 يوليو 2020، على أن يترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده.
الدكتور مختار الظواهري
الدكتور محمد العزازي
خالد الطوخى
الدكتورة ياسمين الكاشف
الدكتور مختار الظواهري
الدكتور محمد العزازي
خالد الطوخى
الدكتورة ياسمين الكاشف

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