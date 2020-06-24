«الزراعة»: تنفيذ 150 مدرسة حقلية في الأنشطة الزراعية والحيوانية

نفذ مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "SAIL" التابع لوزارة الزراعة والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، عدد 150 مدرسة حقلية إرشادية في مجالات المحاصيل، الخضر، الفاكهة، الإنتاج الحيواني، التكنولوجيا المبتكرة، بمناطق عمل المشروع في مطوبس، مصر الوسطى، مصر العليا، وبالتعاون مع مع منظمة الأغذية والزراعة "FAO".وقال هاني درويش، المدير التنفيذي للمشروع، إنه تم الاتفاق مع منظمة "الفاو" على تنفيذ هذه المدارس الحقلية من خلال الاستعانة بالباحثين المتميزين من مركز البحوث الزراعية.وأضاف، في تصريحات اليوم، أن المشروع يستهدف توفير الإرشاد ووسائل التقنية الحديثة في محافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان.من ناحيته قال الدكتور مجدي علام، منسق عام برنامج تغير المناخ "gef"، إن هذا البرنامج ينفذه مكون تغير المناخ ضمن 12 برنامجا ينفذها مرفق البيئة العالمي "GEF" في مشروع "سيل" على مساحة 90 ألف فدان للمناطق القاحلة وشبه القاحلة التي تعاني من ظاهرة الجفاف وارتفاع درجة الحرارة.وأضاف علام، أن "الفاو" تقوم بإعداد دراسة فنية شاملة تحدد المحاصيل المناسبة وأنواع البذور والأسمدة ومحسنات التربة التي تحد من أثار المناخ مع استبدال المحاصيل الشرهة للمياه مثل القصب والأرز لمحاصيل اقتصادية أخرى كالبنجر والنباتات الطبية والعطرية.يذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، "sall" قام مؤخرا بإقامة 112 مشروعا صغيرا مجانا للمرأة المعيلة في كفر الشيخ وبني سويف، من أجل توفير فرص عمل في المناطق الفقيرة والأكثر احتياجا، من خلال تمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد".