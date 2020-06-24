رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حَمَلَـة الدُّفُــوف!!

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:32 ص
جريدة الدستور
طباعة
لا أقصد بحملة الدُّفوف، أولئك الذين تراهم في قاعات الأفراح والليالي المِلاح، يحملون دفوفهم، ويدقون عليها في نظام إيقاعي رتيب، يُبهجون بألحانها المستمعين، ويُشيعون أجواء البهجة والسعادة بين الحاضرين.

إنما حملة الدفوف الذين أقصدهم، وأجعلهم اليوم في مرمى القلم، هم أولئك الذين إذا ما أبصروا صاحب جاهٍ أو سلطان، اتَّخذ كرسيه، فاستوى عليه، وأسند ظهره إليه، تحلَّقوا حوله، حتى حجبوا كل ما سواهم عنه، وأخرجوا دفوفهم، التي لم تكد تستريح من عناء مدح سابقه، وأخذوا يعزفون ألحانًا قديمة بالية، تكرهها الطباع السليمة، والمذاقات الرفيعة؛ إنها ألحان كالرَّجيع الذي سبق مضغه.

تراهم!! وليتكَ ما كنتَ تراهم!! تراهم، وقد خلعوا عليه من المدائح المجيدة، والصفات الحميدة، والفعال الرشيدة، ما يجعله يتعجب في دَهَش واستغراب، وولع واستعجاب!! قائلًا في نفسه: كيف أمتلكُ كلَّ تلك الصفات، وأحوز كل تلك الملكات، ولم يلتفت أحدٌ من الناس من قبل إليها؟!! وما مصدر تلك الملكات؟! هل ورثتُها عن آبائي؟ أم اكتسبتُها على علم عندي؟!! ولربما فكر في كل الاحتمالات إلا احتمالًا واحدًا، هو أن يكون ما حوله قوم يمدحون الجالس على الكرسي، أيًّا كان، فالشخص لا يعنيهم، فهم يتوسلون إلى الكرسي لا إلى الجالس عليه، فأعضاء تلك الفرقة الموسيقية، قوم ضلَّ سعيهم، وماتت قلوبهم، وشُيعت جنائز ضمائرهم في يوم مظلم مطير!! يحفظون ألحانًا واحدة، نغماتها ملفقة، وإيقاعاتها من النشاز، سئمت الآذان ألحانهم، وازدرت العيون صوره، وحتى لا نبخسهم أشياءهم، يجب أن نعترف لهم، أنهم قوم مهرة، فهم كالحُواة والسحرة، بل يتفوقون عليهم؛ فالسحرة يسحرون العيون، أما هؤلاء، فيسحرون العقول، ويسلبون الأفئدة!!

وهم على تلك المهارة والشَّطارة، يقومون بكل تلك المهام الجسام، والفعال العظام، دون أن يلحقهم عناء، أو تدركهم مشقة، فالدُّف في أيديهم كالريشة في يد الرسام، فكثرة ممارستهم لهوايتهم المفضَّلة، جعلتهم يؤدون حرفتهم بجدارة واستحقاق، ويُقبلون عليها بلهفة واشتياق، إنهم تربوا على تلك الحرفة، التي صادفت هوىً قديمًا عندهم، وقل لي بربك: ما ظنك بمن صادفت حرفته هواه؟!!

نماذج بشرية، تقابلهم في دنيا الناس، يتكررون في كل زمان ومكان، نقاط سوداء في ثوب المجتمع الأبيض!! ولكن يبقى أصحاب القيم الرفيعة، والمواقف الثابتة، الذين يوقنون أن الرزق بيد الله، لا بيد أحد من الناس، قال تعالى: {وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} [سورة الذاريات، الآية:]22 فلا حيلة لفتح باب رزق بالدفوف ولا بغيرها، نسأل الله أن يرزقنا اليقين الصادق...اللهم آمين.

موضوعات متعلقة

«مدبولي»: فتح دور العبادة السبت المقبل مع تعليق صلاة الجمعة

«الأوقاف» تعلن ضوابط فتح المساجد وأبرز المحظورات

«الوزراء» يكشف الجهة المسئولة عن مراقبة قرار فتح المطاعم (فيديو)

«الوزراء»: تخفيض أعداد العاملين ما زال ساريًا.. وقرار جديد غدًا

الصور

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف حقيقة صوان لجان الثانوية العامة بالمرج

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«الوزراء»: تخفيض أعداد العاملين ما زال ساريًا.. وقرار جديد غدًا

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

إنفوجراف

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

المشاهد المنسية (5).. البحث عن فضيحة شخصية لـ أحمد زكي

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

نجم الساعة

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

السعودية تطلق مسابقة في الوطن العربي لمواجهة كورونا

أطباء يفسرون ما إذا كان السعال دليلا على الإصابة بكورونا

علامات في الجلد تؤكد إصابتك بالسرطان

الصينيون يحتفلون بعيد «قوارب التنين» وسط تدابير استثنائية

مقالات الرأي
منى رجب
معادن الناس يكشفها زمن «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
ثروت الخرباوي
أحمد مكى عاريًا
ماجد حبته
أردوغان يلاعب فرنسا.. بقذارة
المزيد

الثقافة

«الربع الثقافي» يستأنف أنشطته بحفل لفرقة الحضرة

«عرائس بشرية».. مجموعة مسرحية تعالج مشاكل اجتماعية

«ناشرون» تصدر كتاب «أنت على وشك ارتكاب خطأ فادح»

بإجراءات احترازية.. تفاصيل خطة «الثقافة» لاستئناف أنشطتها