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مصر

تعيين 1444 شابًا بالإسكندرية.. وصرف 8.7 مليون جنيه منحة للعمال

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:41 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية 1444 شابًا، منهم 6 من ذوى الهمم، بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من خلال شهادات القيد "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1215 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام شباب المحافظة لشغلها.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بمتابعة صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة لـ17 ألفًا و473 مستحقًا، بإجمالي 8 ملايين و736 ألفًا و500 جنيه، من خلال 84 مكتبا للبريد و3 مدارس، فضلا عن 5 فروع للبنك الزراعي بالمحافظة، وذلك استكمالا لصرف الدفعة الأولى من المنحة.

وقال حسن الرداد، وكيل الوزارة مدير المديرية في تقريره للوزير، عن إنجازات المديرية عن شهر مايو الماضي، إنه تم التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 88 منشأة، تفتيش دوري وحملات، وتحرير 83 محضرا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات.

وأشار إلى أن المديرية تلقت خلال شهري أبريل ومايو الماضيين 174 شكوى، منها 61 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 61 محضرًا للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 77 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 120 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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