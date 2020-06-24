بوتين يشهد العرض العسكري في ذكرى النصر على النازية

عرضت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استعراض النصر في الساحة الحمراء بموسكو، حيث قال إن النصر على النازية فتح صفحة جديدة في تاريخ البشرية.وأضاف بوتين، أننا سنتذكر دائما الشعب السوفيتي، بملايين الناس من قوميات مختلفة من جميع جمهوريات الاتحاد السوفيتي، هو من دحر النازية.وأكد: "الشعب السوفيتي وضع حدا للمحرقة الرهيبة، وأنقذ العالم من الفاشية، من المستحيل تخيل ما كان سيحصل للعالم لولا الجيش الأحمر الأحمر".