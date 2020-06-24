إزالة 43 حالة تعد بالبناء على الأراضي بالمنيا (صور)

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حملات إزالة كافة الأشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.قال المحافظ - في بيان اليوم - إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 43 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، ودون ترخيص، منها 4 حالات تعديات بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 649 مترا مربعا و34 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 4975 مترا مربعا، و3 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 310 أمتار مربعة.وحالتا تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحه 5 أفدنة، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الثلاثاء 821 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3949 فدانا و5 قراريط و16 سهما، و4158 حالة إزالة مبان بمساحة 569947 مترا مربعا.كان المحافظ قد عقد اجتماعا موسعا مع اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمباني المخالفة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وحصر كافة مخالفات البناء والتي تضم مخالفات البناء دون ترخيص، بناء على أراض زراعية، بناء على أراضي أملاك دولة، بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، وذلك بهدف إزالة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مما يضمن حق الدولة.