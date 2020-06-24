حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 24 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 24 يونيو، وفيما يخص برج القوس، قالت:مهنيًا: يوم داعم ومنشك على كل الأصعدة يغذيك بطاقة كبيرة ويثير فضولك ويجعلك تنتقل من مكان إلى مكان لشرح قضية أو فكرة لترويج إنتاج ما.عاطفيًا: تواجه بعض الصعوبات في العلاقة العاطفية وربّما تتعامل مع الشريك بشدّة أو جفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمر.صحيًا: حاول القيام بنزهة في أرجاء الطبيعة للتخفيف عن نفسك وللتخلّص من هموم العمل المتراكمة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.