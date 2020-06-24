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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غدًا.. المنظمة العربية للتنمية الإدراية تجتمع بحضور مصر

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:29 ص
المنظمة العربية للتنمية
المنظمة العربية للتنمية
أ.ش.أ
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يعقد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية اجتماعا، غدًا الخميس، على مستوى الوزراء في دورة انعقاده العادية رقم (111)، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي (جمهورية مصر العربية،المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية السودان، سلطنة عمان، دولة الكويت، والمملكة المغربية).

وذكر بيان صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو ممثل مصر في المنظمة إنه تم عقد اجتماع أمس الثلاثاء عن بعد on line على مستوى الخبراء تمهيدا لاجتماع المجلس على مستوى الوزراء غدًا، والذي ناقش الوضع الراهن للمنظمة في ظل ظروف تداعيات فيروس كورونا، وكذلك تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة لعام 2019، ورد المديرية العامة عليه، ومناقشة تأجيل اجتماع الجمعية العمومية والتمديد للمجلس التنفيذي وهيئة الرقابة المالية والإدارية للدورة القادمة للجمعية بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظمة.

ووجه وفد مصر التحية والتقدير لكل الموظفين المدنيين في الوطن العربي والعالم ولأدوارهم القوية وجهودهم المخلصة والوطنية في الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري لبلادهم، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للخدمة المدنية والذي يوافق 23 يونيو من كل عام.

يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تأسست عام 1961، وهي إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وتهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية في البلدان العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وتوجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة.

يتكون المجلس التنفيذي من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها (22) لمدة سنتين، ويتولى وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع المجلس مرتين كل عام، ما لم يتم الدعوة للاجتماع في دورة استثنائية.

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