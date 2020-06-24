مفتى ليبيا: «الغريانى» يتبنى الأفكار التكفيرية

أكد الشيخ أحمد عبد الحفيظ، رئيس اللجنة العليا للإفتاء في ليبيا والتابعة للبرلمان الليبي، أن المفتى المعزول التابع لجماعة الإخوان صادق الغريانى يتبنى الأفكار التكفيرية المنحرفة، محذرا من الفتاوى الخاصة به، وخاصة أن فتواه الأخيرة حول تكفير جنود الجيش الوطني الليبي، تعد تكفيرا صريحا لا يقبل التأويل.وأشار عبد الحفيظ، في بيان متلفز له، إلى أن الغريانى أفتى بقتل جرحى الجيش الليبي باعتبارهم خارجين، كما طالب بملاحقة الفارين، وهو ما يخالف قواعد وتعليم الشريعة الإسلامية السمحة.وأكد عبدالحفيظ أن قتل الجرحى وملاحقة الفارين من جبهات القتال تجرمه الأعراف الدولية وتنكره القيم الإنسانية.وتاتبع عبد الحفيظ أن الغرياني ذكر أن الجيش الليبي يقاتل نيابة عن مشروع صهيوني، وهذا من أعجب ما يقول، والأحق بهذا الوصف هم جماعة الإخوان المفسدون، ومن تحت عباءتها من فرق وأحزاب تدعمهم دول معروفة بالعمالة، لافتا بالأخص إلى إيران وتركيا التي ترتبط مع إسرائيل ارتباطات وثيقة في السر والعلن على مختلف الأصعدة، حسب تعبيره.وول اتهام الغرياني للجيش الليبي بأنه يستعين بعدو غاز لفلسطين والقدس، أكد عبدالحفيظ أن هذا بهتان عظيم وكذب وافتراء، متابعا "هكذا هم الإخوان شعارات براقة وتباك مكذوب على فلسطين والقدس"، حسب تعبيره.وتابع: "لو كان الغرياني صادقا ومعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوجهوا قواتهم لتحرير فلسطين بدلا من أن يوجهوها لغزو ليبيا وقتل الشعب الليبي وسرقة مقدراته وثرواته"، وفقا لما نقلته العربية نت.وأكد مفتي ليبيا أن ما يروجه الغرياني عن الجيش الليبي بهتان، مؤكدا أن جيش ليبيا جيش عربي مسلم، وشهد له الجميع أنه يواجه الإرهاب وعصابات مسلحة وإرهابية مدعومة من دولتي قطر وتركيا.كما ثمن عبد الحفيظ واللجنة العليا للإفتاء، الموقف المصري في التصدي للغزو الأجنبي الطامع في ثروات ليبيا، استجابة لنداء مجلس النواب الليبي وشيوخ وأعيان قبائل ليبيا.