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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

‎البحوث الزراعية: لدينا اكتفاء من القمح بنسبة 50%

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:24 ص
قمح
قمح
هدير شعراوي
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قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن تعدادنا أكثر من 100 مليون نسمة، ورغم ذلك اكتفاؤنا من القمح يصل إلى 50% وأكثر.

وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية إلى أن كل ذلك راجع إلى البحث العلمي، منوهًا إلى أن نسبة اكتفائنا الذاتي من القمح ستزيد بجهود الحملات القومية للنهوض بإنتاج القمح.

وتابع أن هذه الحملات تعمل على عدة محاور مختلفة، منها التوعية العامة للمزارعين  بالمعاملات والتوصيات الفنية لزراعات القمح، وإقامة حقول إرشادية ونموذجية يرى الفلاح بها الأصناف الجديدة ومخرجات البحث العلمى.

وأكد رئيس مركز البحوث الزراعية أن هناك محورًا آخر فيما يخص التقنيات لتوفير المياه لزراعة القمح فى الوادى والدلتا على مساطب لتوفير المياه.

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