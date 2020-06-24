142 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع حصيلة الاصابات في فلسطين إلى 1517.وأوضحت الوزيرة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الإصابات توزعت بين عدة مدة بالضفة الغربية، حيث سجلت محافظة الخليل 112 إصابة، وتم تسجيل 13 إصابة في "كفر عقب " بالقدس، و11 في بيت لحم، وثلاث إصابات في سلفيت، و٣ في مدينة نابلس.