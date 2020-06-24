«مكافحة الإدمان»: رصدنا مشاهد تعاطي المخدرات في دراما رمضان على مدار 6 سنوات

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إن الصندوق يتميز بتجربة المرصد الإعلامي، ليس على مستوى مصر فقط وإنما على مستوى الشرق الأوسط، مضيفًا: "تم تكريمنا عليها في أكثر من محفل دولي وأشادوا بتجربة مصر في المرصد الإعلامي للصندوق".وأضاف عسكر خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أنه على مدار 6 سنوات يتم رصد مشاهد تعاطي وإدمان المواد المخدرة، خاصة في الدراما المصرية التي تعرض في شهر رمضان، وكنا نواجه صعوبات قوية جدًا في السنوات الأولى للمرصد.وأشار إلى أنه بالتعاون مع الجهات المختصة في هذا الأمر، قمنا بعمل مواثيق أخلاقية مع الكتاب والمخرجين فيما يقدموه من مشاهد تدخين وتعاطي مخدرات.