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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

9.1 % انخفاضا فى عدد المصريين الحاصلين على صفة المهاجر

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:19 ص
المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المصريين المهاجرين والذين اكتسبوا صفة المهاجر بلغ 350 مهاجرًا (أصلى ومرافق ) عـام 2019 مقابـل 385 مهاجـرًا ( أصلى ومرافق ) عام 2018 بانخفاض قدره 9.1 %.

ولفت جهاز الإحصاء وفقا النشرة السنوية الصادرة عنه، أن عدد المصريين المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج بلغ 297 مهاجرًا أصليا بنسبة 84،9% مقابل 53 مرافق بنسبة 15،1% من الإجمالي، وتأتي إيطاليا فى المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج حيث بلغ عددهم 130 مهاجرًا بنسبة 37.1 % من الإجمالى.

بلغ عدد المهاجرين المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج من الذكور 301 مهاجر بنسبة 86.0%، الإناث 49 مهاجرة بنسبة 14.0% من الإجمالى.

وبلغ عدد الحاصلين على مؤهلات جامعية ( بكالوريوس – ليسانس ) من المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج 147 مهاجرًا بنسبـة 43.2% مــن إجمـالى عـدد المهـاجريـن الأصليين والمرافقين فى سن التعليم (10 سنوات فأكثر ) البالغ عددهم 340 مهاجـرًا.

ويأتى المهاجرين فى الفئة العمرية ( 40 - 44 سنة ) فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج حيث بلغ عددهم 64 مهاجـرًا بنسبة 18.3% من الإجمالى.

وبلغ عدد المصريين الذين اكتسبوا جنسيات أجنبية 2616 مصريا عام 2019 مقابل 2694 مصريا عام 2018 بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 2.9 % منهم (1329 مصريا حصلوا على إذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 50.8%، 1409 مصريا حصلوا على إذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 49.2% ) من الإجمالي.

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