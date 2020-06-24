9.1 % انخفاضا فى عدد المصريين الحاصلين على صفة المهاجر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المصريين المهاجرين والذين اكتسبوا صفة المهاجر بلغ 350 مهاجرًا (أصلى ومرافق ) عـام 2019 مقابـل 385 مهاجـرًا ( أصلى ومرافق ) عام 2018 بانخفاض قدره 9.1 %.ولفت جهاز الإحصاء وفقا النشرة السنوية الصادرة عنه، أن عدد المصريين المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج بلغ 297 مهاجرًا أصليا بنسبة 84،9% مقابل 53 مرافق بنسبة 15،1% من الإجمالي، وتأتي إيطاليا فى المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج حيث بلغ عددهم 130 مهاجرًا بنسبة 37.1 % من الإجمالى.بلغ عدد المهاجرين المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج من الذكور 301 مهاجر بنسبة 86.0%، الإناث 49 مهاجرة بنسبة 14.0% من الإجمالى.وبلغ عدد الحاصلين على مؤهلات جامعية ( بكالوريوس – ليسانس ) من المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج 147 مهاجرًا بنسبـة 43.2% مــن إجمـالى عـدد المهـاجريـن الأصليين والمرافقين فى سن التعليم (10 سنوات فأكثر ) البالغ عددهم 340 مهاجـرًا.ويأتى المهاجرين فى الفئة العمرية ( 40 - 44 سنة ) فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج حيث بلغ عددهم 64 مهاجـرًا بنسبة 18.3% من الإجمالى.وبلغ عدد المصريين الذين اكتسبوا جنسيات أجنبية 2616 مصريا عام 2019 مقابل 2694 مصريا عام 2018 بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 2.9 % منهم (1329 مصريا حصلوا على إذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 50.8%، 1409 مصريا حصلوا على إذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 49.2% ) من الإجمالي.