حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 24 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 24 يونيو، وفيما يخص برج الميزان، قالت:مهنيًا: استغلّ الوقت لإنجاز عمل مهمّ فشلت في إتمامه في السابق، وانطلق بمشاريع جديدة مهمك تكن كبيرة، فأنت على قدر المسئولية.عاطفيًا: تتسم علاقتك بالشريك بالجدية، وتنطلقان معًا في رحلة الزواج وبناء أسرة على أسس واضحة تكون الثقة المتبادلة قاعدتها الأساسية.صحيًا: لا تخذل كل من يدعوك إلى مشاركته في رحلة إلى الطبيعة، فهي مفيدة لك‏.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.