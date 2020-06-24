صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38%، ليصل إلى مستوى 10806 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.38%، ليصل إلى مستوى 1686 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69%، ليصل إلى مستوى 12456 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 4179 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 2173 نقطة.وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية المجموعة المالية هيرمس القابضة، والمنفذة بجلسة أمس الثلاثاء، وتعديل سعر فتح الورقة المالية لجلسة اليوم الأربعاء، ليصبح 12.61 جنيهًا للسهم.