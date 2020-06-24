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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الأردن: ضم إسرائيل للأغوار سيترك تبعات كارثية على المنطقة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:14 ص
الاغوار
الاغوار
وكالات
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أكد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة أن بلاده ترفض الخطط الإسرائيلية لضم أراضي الضفة الغربية، وشمال البحر الميت، أو ما يعرف باسم أراضي غور الأردن، موضحا أن موقف الأردن الثابت والمبدئي من مسألة الضم والمتمثل في أن أي خطوة إسرائيلية أحادية في هذا المجال، أمر مرفوض، وتقويض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

ولفت العضايلة، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأربعاء، إلى الجهود الدبلوماسية والسياسية التي يقوم بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمنع إسرائيل من تنفيذ خطتها في الضم، مشيرا إلى أن هذا يأتي "انطلاقا من ثوابت واضحة، محورها أن منع الضم هو حماية للسلام، مع أولوية إيجاد أفق حقيقي للعودة لمفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي أجمع العالم على أنه السبيل الوحيدة لإنهاء الصراع في المنطقة".

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