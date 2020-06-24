ارتفع جماعى لمؤشرات بورصات الإمارات بمستهل التعاملات

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية، لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعدت مؤشرات سوقي أبوظبي ودبي الماليين.وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.54 %، بما يعادل 11.62 نقطة، ليصل إلى مستوى 2132.18 نقطة، وذلك من خلال تداول 64.27 مليون سهم، بقيمة 58.57 مليون درهم.وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.21 %، ليصل إلى مستوى 4328.44 نقطة، من خلال تعاملات بحجم 5.74 مليون سهم، بقيمة قدرها 14.74 مليون درهم.كما ارتفع سهم إعمار مولز بنسبة 2.75 %، وإعمار العقارية 1.4 %، وإعمار للتطوير 2.3 %، وارتفع الاتحاد العقارية 0.95 %.وشهدت الأسهم في سوق أبوظبي المالي انتعاشًا، ليصعد سهم الدار العقارية بنحو 1.12 %، وأبوظبي الأول 0.36 %.وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، أنه اعتبارًا من يوم أمس الثلاثاء، سيتم السماح لفئات محددة من المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة بالسفر إلى وجهات محددة.وأشارت في بيان سابق، إلى أنه سيتم السماح بسفر تلك الفئات وفق اشتراطات وإجراءات سيتم الإعلان عنها لاحقًا وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.