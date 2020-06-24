رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

130 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:00 ص
كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا
أ ش أ
طباعة
أعلنت السلطات الصحية فى بلغاريا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات فى البلاد إلى 4114 حالة.

وأفاد مركز العمليات البلغارى- فى بيان أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم- بأن الحالات النشطة للعدوى وصلت إلى 1689، بينما تماثل للشفاء التام من الفيروس 2217 شخصًا، موضحًا أنه يوجد حاليًا في المؤسسات الطبية في بلغاريا 362 مصابًا، 13 منهم في وحدات العناية المركزة.

وأوضح المركز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الطواقم الصحية في بلغاريا بلغ حتى الآن 371 حالة، بعد تسجيل 7 حالات جديدة في آخر 24 ساعة.

وكان رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوفق، مدد أجل حالة الطوارئ المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا حتى نهاية يونيو لمكافحة انتشار الفيروس بعد زيادة في عدد الحالات الجديدة المسجلة خاصة في الجنوب.

وخففت الدولة الواقعة في منطقة البلقان معظم القيود التي فرضتها في منتصف مارس، وسمحت بإعادة فتح المطاعم ومراكز التسوق ورفعت حظر التنقل بين المدن. كما ألغت حظر دخول مواطني دول الاتحاد الأوروبي لكن حدودها لا تزال مغلقة أمام الوافدين من دول أخرى ما عدا جاراتها صربيا والبوسنة والجبل الأسود.

وقال بوريسوف إن الحكومة لا تنوي وضع قيود جديدة في الوقت الحالي، لكنه ناشد السكان أن يحافظوا على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية.

وأضاف "ارتفاع عدد حالات الإصابة بعدوى الفيروس ناجم عن بؤر تفشٍّ نتعامل معها سريعًا من دون إغلاق المدن وزيادة الذعر أو الخوف".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

بينها مد الدراسة لـ15 سبتمبر.. تفاصيل قرارات «الأعلى للجامعات»

«الأوقاف» تعلن ضوابط فتح المساجد وأبرز المحظورات

وزير التعليم العالي: نتوقع 70 ألف إصابة كورونا بحلول 30 يونيو

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«الوزراء»: تخفيض أعداد العاملين ما زال ساريًا.. وقرار جديد غدًا

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

وزير التعليم العالي: نتوقع 70 ألف إصابة كورونا بحلول 30 يونيو

إنفوجراف

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

المشاهد المنسية (5).. البحث عن فضيحة شخصية لـ أحمد زكي

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

نجم الساعة

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الصينيون يحتفلون بعيد «قوارب التنين» وسط تدابير استثنائية

كورونا يمنح الطائرات الورقية «قُبلة الحياة»

استطلاع يابانى: 52% من العاملين «أون لاين» يعملون لساعات أطول

تعرف على تردد قناة on drama على النايل سات

مقالات الرأي
منى رجب
معادن الناس يكشفها زمن «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
ثروت الخرباوي
أحمد مكى عاريًا
ماجد حبته
أردوغان يلاعب فرنسا.. بقذارة
المزيد

الثقافة

«هيئة الكتاب» تهنئ رضا عطية لفوزه بجائزة الدولة في النقد الأدبي

«الفكر العربى» تنشر كتابًا لفيلسوف صينى من القرن الـ19

سلطان القاسمى: انطلاق مهرجان الشارقة للتصوير فى فبراير 2021

السيد البنفسجى فى مهرجان أفلام الرسوم المتحركة الدولى خلال سبتمبر المقبل