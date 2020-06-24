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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

استطلاع يابانى: 52% من العاملين «أون لاين» يعملون لساعات أطول

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:50 ص
العمل عن بُعد
العمل عن بُعد
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كشف استطلاع أجرته أكبر منظمة عمالية في اليابان أن حوالي 52 % من الموظفين الذين بدأوا العمل عن بُعد "أون لاين" بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يعملون لساعات أطول.

وأفاد اتحاد النقابات العمالية الياباني المعروف باسم "رينجو"- وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء- بأن كثيرا من الناس لا يبلغون عن ساعات العمل الإضافي، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها العاملون عن بعد في إدارة العمل.

وأُجري الاستطلاع في أوائل يونيو الجاري، واستهدف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا والذين بدأوا العمل عن بُعد في أبريل الماضي أو بعد ذلك، بعد أن قرر العديد من أماكن العمل اتباع هذا النظام لاحتواء انتشار الفيروس.

وفيما يتعلق بالنفقات المتعلقة بالعمل عن بعد، بما في ذلك رسوم الاتصال بالإنترنت والهاتف المحمول، قال حوالي 66 % إنهم يدفعون من أموالهم الخاصة، في حين قال 20% إنهم يتلقون إعانات من أماكن عملهم.

وردًا على سؤال حول مزايا العمل عن بعد، قال حوالي 75 % من المشاركين في الاستطلاع إنهم يمكنهم الاستفادة بشكل أفضل من وقتهم لأنهم لا يحتاجون لقضاء أي وقت في التنقل.

وفيما يتعلق بأوجه القصور، قال 45 % إنهم يواجهون صعوبة في فصل العمل عن أي شيء آخر، وأكد 38% أنهم فقدوا التواصل مع رؤسائهم وزملائهم في العمل، ومن بين أولئك الذين لديهم أطفال في سن المدرسة، ذكر حوالي 70 % أنهم يجدون صعوبة في العمل عن بُعد، خاصة أولئك الذين لديهم أطفال في سن ما قبل المدرسة لأنهم يحتاجون لرعايتهم.

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