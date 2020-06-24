«الفكر العربى» تنشر كتابًا لفيلسوف صينى من القرن الـ19

صدر مؤخرا عن مؤسسة الفكر العربي في بيروت كتاب بعنوان "مسامرات بجوار الموقد"، والذي يتألّف من 221 حكمة، جمعها الفيلسوف الصيني وانج يونج بينج (1854)، وتولى تعريبها الدكتور وانغ يويونغ (فيصل)، وراجع الترجمة البروفسور أحمد عويز.كان وانج يونج بينج فلاحا يعرف القراءة والكتابة في المجتمع الإقطاعي، يعيش في المرحلة الأخيرة من عصر أسرة تشينغ المَلكية الصينية، التي مرت بتغيرات وتقلبات، وقد شهد تحول إمبراطورية تشينغ العظيمة من عصر القوة والازدهار إلى عصر الضعف والانحطاط، وهي ترزح تحت أزماتها الداخلية والخارجية.ويكشف الكتاب ما كان ذائعا في المجتمع من ترف وبذخ، ويبين أن تردي الأوضاع الاجتماعية ناتج عن تدهور الأخلاق ما بين الناس، ولقد تميز المؤلف ببصيرة ثاقبة تجاه الشئون السياسية أيضا، وكان يعيش قلقا على المعضلات المتفشية بين المسؤولين الكبار والصغار، فانتقد المسؤولين المفسدين، ودعا الأسرة الحاكمة إلى الإصلاح السياسي وتجديد الأنظمة.لقد أولى وانج يونج بينج في كتابه اهتماما خاصا بقراءة الكتب ودراسة العلوم وتحقيق الطموحات، وأكد على تأسيس الدراسة على مكارم الأخلاق، فضلا عن تفسير بعض الوسائل الفعالة في قراءة الكتب ودراسة العلوم، وكان يهتم أيضا بتعليم الناشئة وتربيتهم، ويظن أن تميز الإنسان بالأخلاق والمواهب في وقت واحد يتوقف على دور كبير يؤديه الوالدان.لقد استعان وانج يونج بينج في كتابه بالأخلاق الكونفوشيوسية، ليشرح من نواحي الحياة المتعددة سبلا إلى إعادة بناء الأخلاق قائلا: "الصدق هو أساس تعايش الناس، فلا يمكن للإنسان أن يستغني عنه؛ والغفران هو جوهر معالجة الأمور، فعلى الإنسان أن يعمل به على مدى حياته".أما في ما يتعلق بتحقيق الطموحات، فكان المؤلف يرجو من الناس أن يحددوا أهداف حياتهم قائلا: "إن الأيام تمر على الإنسان مرور السحاب، فيجب أن تكون لنفسه مواعيد محددة، ينجز بها أهدافَه"، فيلزم أن تكون للناس غايات سامية ومثل عليا، إذ إن "من كانت له طموحات لا يحققها غيره، فلا بد من أن تكون له مآثر لا يحققها غَيره".